Sid Locqueneux, die op 25 juli 2022 geboren werd, zorgt voor een viergeslacht in de familie. De familiefoto is er eentje om te koesteren. Kleine Sid zit hier te verpozen op de schoot van ‘pepe’ Eddy (77). Zou Sid ook de voetbalgenen hebben van grootvader Marc (53) en vader Milan (28), vraagt men zich af in Lombardsijde. (foto PG)