Met de geboorte van Jules op woensdag 17 mei is er een viergeslacht in de familie van oud-schepen Christiaan Hollebeke (80) uit Nieuwpoort. Jules is het zoontje van Kevin Hollebeke (26) uit Nieuwpoort. Christophe Hollebeke (51) uit Adinkerke is de grootvader, en Christiaan Hollebeke de trotse overgrootvader. (gf)