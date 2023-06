De geboorte van Florence Packet op 13 april in Brugge zorgde voor een vrouwelijk viergeslacht in de familie. Zij is het eerste dochtertje van Fauve L’Oeuille (30) en Graciano Packet, die samen in Vlamertinge wonen. Op de foto zien we Florence en haar mama samen met grootmoeder Caroline Bagga (57) en overgrootmoeder Arlette Vandeplassche (77) uit Ieper. (DS/gf)