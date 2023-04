Annie Devoldere is de fiere overgrootmoeder van een viergeslacht. Ze is 80 jaar en woont in Poelkapelle.

Oma Karien Vandenbriele is 57 jaar en woont in Ardooie, net als de kersverse mama, Evelien Denys (31). Colette Ovaere (7 weken oud) maakt de cirkel rond. Het is het tweede viergeslacht binnen de familie, tot grote vreugde van grote zus Juliette (5 jaar). (JM/foto JM)