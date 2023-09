In de Dikkebusstraat in Loker werd onze fotograaf ontvangen door dit vrouwelijk viergeslacht. Louelle Meirlevede is de jongste telg en werd geboren op woensdag 24 mei. Lucy Norman (27) is haar mama en Tania Dassonville (55) haar grootmoeder. Allen wonen zij in Loker. Stammoeder van het viergeslacht is Colette Caulier (82) uit Sint-Janskappel. (foto EF)