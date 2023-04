Net voor de doopplechtigheid van Fleur in de Sint-Amandskerk fotografeerden we het vrouwelijk viergeslacht in haar familie.

We zien Fleur Vanhoorne (28 februari 2023) en haar mama Marie Vermeersch (23, Hoppestraat in Ingelmunster), omringd door Jeannine Desmet (77, Ledegem) en Evelyn Depoortere (45, Nachtegaalstraat in Ingelmunster). (PD/Foto FODI)