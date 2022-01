Verloren trouwring duikt na vijftien jaar weer op in Ieper: “We zijn ongelofelijk blij dat onze trouwringen weer samen zijn”

Zo’n 15 jaar geleden verloor Patrick Nolf (54) uit Geluwe zijn trouwring na een restaurantbezoek in Ieper. Het kleinood leek voorgoed verdwenen, tot nu. Vorige week vrijdag plaatse Charlotte Vandenberghe (35) uit Ieper een foto van het juweel op Facebook, nadat de ring opdook in een potje thuis bij haar moeder. “We zijn dolgelukkig dat we het origineel exemplaar terug hebben, dit betekent heel veel voor ons”, aldus Patrick en zijn echtgenote Griet.

Charlotte Vandenberghe (35) uit Ieper kwam jaren geleden met een op straat gevonden trouwring aan bij haar ouders thuis. Vorige week vond de mama van Charlotte het sieraad terug bij het opruimen en werd nog eens een poging gedaan om de eigenaar te vinden, dit keer niet zonder resultaat. “Waar en wanneer precies ik het sieraad vond, weet ik niet meer”, vertelt Charlotte.

Geen reactie

“Mijn mama zegt dat ik de ring bij mij had toen ik naar de bakker was geweest. Mijn ouders wonen in de Capucienenwijk in Ieper. Ik weet dat ik toen op de een of andere manier een poging heb gedaan om de eigenaar van de ring te vinden via het internet. Reactie kreeg ik echter niet, zodat mijn moeder besliste om de ring te bewaren in een potje.”

“Afgelopen vrijdag deden we dan opnieuw een poging om de drager van het juweel te vinden door een foto van de ring op de Facebookgroep ‘Je zie van ieper oa je…’ te posten. Een uur of twee later vonden we de eigenaar. Dat stemt mij heel tevreden, want ik ben blij dat na zoveel jaren de ring rond de juiste vinger vastzit.”

Geen hoop meer

De man die geen hoop meer koesterde zijn gouden trouwring nog terug te vinden, is Patrick Nolf (54) uit Geluwe. Zondagmorgen kwam hij samen met zijn echtgenote Griet Vanmassenhove de ring ophalen bij Charlotte. Die werd verrast met een mooie ruiker bloemen.

“Ik had nooit, maar dan ook nooit meer gedacht dat we de ring ooit zouden terugzien”, zegt een dolgelukkige Patrick. “Ik schat dat ik het juweel tussen de 15 jaar en 20 jaar geleden verloor. Ik herinner mij nog goed dat mijn vrouw en ik die bewuste avond op restaurantbezoek waren geweest. Op terugweg naar onze wagen – we waren toen in de Tempelstraat aan het wandelen – hoorden we plots iets vallen.”

“Ik besefte dat het mijn trouwring was die van mijn vinger was gegleden. Net in die periode was ik vel vermagerd omdat ik toen stevig aan het sporten was geslagen. We zochten de straatstenen af, maar vonden het juweel niet meer terug. Er was een rioolputje en vermoedden dat de ring daarin was gevallen. Het was trouwens al laat in de avond en we hadden onze 2 kinderen bij ons. We gingen naar huis en probeerden het los te laten.”

Al nieuw exemplaar

“Dat we de ring ooit nog zouden terugzien, was het verste van onze gedachten. We hadden ondertussen al een nieuw exemplaar gekocht en dachten er eigenlijk niet meer aan. Tot we afgelopen vrijdagavond plots een berichtje kregen van een nicht die op Facebook de ring had gezien. Ze was zeker dat het om onze trouwring ging, terwijl ik toch nog twijfelde. Het leek me ongelofelijk dat de ring na zoveel tijd terecht was.”

Het bleek echter wel degelijk om de ring van Patrick te gaan. “We zijn ongelofelijk blij dat de onze trouwringen weer samen zijn”, aldus Patrick en Griet, die ondertussen al 31 jaar gelukkig getrouwd zijn. “Ik doe mijn best hem nooit meer te verliezen.”

