Tijdens de viering van het briljanten huwelijksjubileum van Palmer Banckaert en Yvette Duyvejonck, werd ook even het viergeslacht in de familie in de kijker gezet.

Het bestaat uit Yvette Duyvejonck (85), Dorine Banckaert (62), Tine Vanden Bergh (36) en Lucie Van Hessche (3). De vier dames wonen allen in Lendelede.

(MI/foto Frank)