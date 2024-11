Marcel Feys (84) uit Moere is de stamvader van een dubbel viergeslacht.

Zijn zoon Marc (58) uit Ichtegem is de vader van Matthias (34) uit Ruddervoorde en Thomas (30), die ook in Ichtegem woont. Matthias is de papa van de driejarige Marcus en Thomas heeft sinds drie maanden een flinke zoon Jerom.