Op de gouden bruiloft van André Durie en Godelieve Bulcke uit Veurne was er een viergeslacht op het feest aanwezig. Een reden om deze heuglijke bijeenkomst in de familie op de foto te vereeuwigen. We zien Godelieve Bulcke (87), Yvette Coupillie (67), Sofie Plysier (42), en Luna Desmet (21). (foto JTV)