Veldegem is een viergeslacht rijker. Clémence Viaene zag op dinsdag 8 augustus het levenslicht. Ze is de dochter van Gilke Demedts (27) en Jeroen Viaene uit Veldegem. We zien hen samen met moeke Rosy Calleeuw (50) uit Lichtervelde en meme Godelieve Colpaert (86) uit Lichtervelde. (DC/foto DC)