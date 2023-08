Met de geboorte van Mila op woensdag 26 juli is er een dubbel viergeslacht in de familie. Ze is het dochtertje van Kelly Hoornaert (27) uit Lichtervelde. Annick Caignie (55) uit Veldegem is de kersvers grootmoeder. Goddelieve Deleye (84) uit Passendale is de trotse overgrootmoeder. Maike Hoornaert (31) en Jana Bouckaert (10) vervolledigen het dubbel viergeslacht. (gf)