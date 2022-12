De geboorte van Ralph Lemahieu op 19 september zorgde voor een viergeslacht in de familie.

Op de foto zien we overgrootvader Gerard Lemahieu, Ralph Lemahieu, papa Jonas Lemahieu en grootvader Luc Lemahieu. Jonas is afkomstig van Poperinge, maar woont ondertussen in Lo, samen met zijn partner Jolien Mahieu. Luc en Gerard zijn afkomstig van Vlamertinge.

(gf)