Van Esther tot Emma: driedubbel viergeslacht in Ettelgem

Ter gelegenheid van de verjaardag van Esther Vanryckeghem, die op zondag 7 mei 80 jaar werd, kwam de familie samen in de Ettelgemse Vijfwegstraat.

Niet alleen was er het feest voor Esther, maar mocht ze op de foto met een driedubbel viergeslacht. Daar zorgen naast Esther haar dochters Christine Decloedt (58) en Conny Decloedt (55) voor. Zij zijn de mama’s van Sarah Clibouw (33) en van Liesbeth Pottier (29). Het plaatje is compleet met de drie achterkleinkinderen van Esther; dat zijn Elenah Lammertijn (9), Elize Lammertijn (6) en Emma Walcarius (2). Met uitzondering van Esther en haar man Gilbert Decloedt wonen alle andere dames en meisjes in het Brugse.

(LIN)