Uniek! Papa, opa én kersverse zoon uit Ingelmunster zijn allemaal op 28 augustus geboren: “Volgend jaar een groot verjaardagsfeest!”

De geboorte van een (klein)zoon is sowieso al onvergetelijk, maar bij de familie Desmet uit Ingelmunster kreeg de komst van de kleine Willem een gouden randje. Zowel de pasgeboren zoon, papa Arno als opa Steven delen dezelfde geboortedatum: 28 augustus. “Een ongelooflijk, maar prachtig toeval”, glundert Arno (24).

Een gigantische verrassing. Zo omschrijft Arno Desmet (24) het feit dat drie generaties binnen zijn familie nu dezelfde geboortedatum delen. “Onze zoon was uitgerekend voor 11 september, maar besloot om twee weken eerder dan gepland ons te leren kennen”, vertelt de adjunct-chef bij slagerij Renmans Ingelmunster met pretoogjes.

Willem Desmet kwam op zondag 28 augustus om 2.58 uur in de Sint-Jozefskliniek ter wereld en wordt nu vertroeteld door zijn mama Hilke Gantois (28) en zusje Frauke (5,5). “Een mooier verjaardagsgeschenk kon ik me niet inbeelden”, gaat Arno verder. “Zaterdagavond zaten we gewoon thuis in de zetel toen mijn echtgenote voelde dat Willem onderweg was. Enkele uren later hadden we ons zoontje in onze armen.”

Meest verrassend berichtje ooit

Arno stuurde meteen een WhatsApp naar zijn vader om het heuglijke nieuws te melden. “Een foto met de melding gelukkige verjaardag”, glimlacht Arno. “Het was waarschijnlijk het meest verrassende berichtje dat hij ooit gekregen heeft. ‘s Ochtends had ik hem meteen aan de lijn.”

Opa Steven, account manager bij kruidenspecialist Elvier, was er zondag dan ook als de kippen bij om zijn kersverse kleinzoon te ontmoeten. “We beseffen dat dit erg uniek is. Ik schuimde al het internet af om gelijkaardige verhalen te vinden, maar die zijn erg schaars. Ik vond een zoon, papa en opa in de Verenigde Staten die dezelfde geboortedatum delen, maar in België stootte ik nog niet op collega’s”, geniet Arno.

“Dit is een ongelooflijk, maar prachtig toeval. En om het helemaal compleet te maken: ook mijn papa en ik zijn in hetzelfde Izegemse ziekenhuis geboren.”

Apetrots

Willem woog bij de geboorte 3,260 kilo en mat 48,5 centimeter. “Moeder en zoon stellen het allebei goed”, klinkt het. “Dat is nog altijd het allerbelangrijkste. En zus Frauke is apetrots op haar broertje. Volgend jaar volgt er sowieso een groot verjaardagsfeest voor ons drie.”