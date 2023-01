Twee Nieuwjaarskindjes in het AZ Sint-Jan in Brugge

Op Nieuwjaarsdag zijn in het AZ Sint-Jan in Brugge twee kindjes geboren. Het gaat om twee meisjes.

De 3,430 kilo wegende Riyanshi Subedi Chhetri zag om 5.48 uur het levenslicht. Riyanshi is het eerste kindje in het gezin van mama Godar Sushpa en papa Rohit Subedi Chhetri. Ze werd geboren via een keizersnede en verblijft nog even op de afdeling neonatologie om verder aan te sterken.

De 3,090 kilo wegende Charlie Buysse kwam om 11.39 uur ter wereld. Charlie is het tweede kindje in het gezin van mama Talisa Tamsin en papa Pieter Buysse. De ouders wensten liever niet op de foto te staan.

Op de campus Henri Serruys in Oostende werd op 1 januari 2023 geen kindje geboren. De geboortecijfers voor beide ziekenhuizen zien er voor 2022 als volgt uit. Op campus Sint-Jan Brugge waren er 1263 bevallingen en werden 1312 baby’s geboren. Op Campus Henri Serruys Oostende waren er 398 bevallingen en kwamen 400 baby’s ter wereld.