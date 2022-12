Twee kerstbaby’s voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

In het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende zijn er twee kerstkindjes geboren. Ze zijn netjes verdeeld over de twee campussen.

In campus Sint-Jan in Brugge zag de 3,480 kilo wegende Maria Mekkaoui op 25 december om 6.15 uur het levenslicht. Het meisje is het derde kindje in het gezin van mama Oumaima Qouiyd en papa Hicham Mekkaoui.

Op de foto zie je de mama en papa van Tenzinthaye, het team van materniteit en kinderarts dr. Linde De Keyzer. © AZ Sint-Jan/campus Henry Serruys

Op de campus Henry Serruys in Oostende kwam de 3,720 kilo wegende jongetje Enzinthaye Yanpai ter wereld. De mama is Dolmakyi Zhuomeji, de papa Sigme Yanpai. Ook hij is het derde kindje in dit gezin.