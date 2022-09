Tuutjesboom in Zonnebeekse kasteeldomein

Kinderen in Zonnebeke kunnen vanaf nu afscheid nemen van hun tuutje (fopspeen) en hangen aan de tuutjesboom.

Een negentiental kinderen vergezeld van hun ouders waren aanwezig bij de inhuldiging van de boom. Na het beluisteren van een verhaal konden ze daarna afscheid nemen van hun fopspeen en die aan de boom bevestigen. Als beloning kregen ze een medaille en een knuffel om hen door de eerste tuutloze nachten te loodsen. “De boom, rechts van de bib, is er gekomen voor de allerkleinsten” aldus jeugdschepen Koen Meersseman (#Team8980).

“Het idee wordt al in diverse steden en gemeenten toegepast. Als kersvers papa was dit een aha-moment om een boom in het park te voorzien. Het idee werd uitgewerkt tot een mooi geheel.”

Kinderen nemen niet graag afscheid van de veilige haven die het tuutje biedt. Maar er te lang op sabbelen is niet goed voor de tandgroei en de spraakontwikkeling.

Beloning

Afscheid nemen is een onderdeel van het opgroeien maar zeker geen evidente stap. “De tuutjesboom kan het afscheid helpen verzachten”, aldus de schepen. De aanwezige ouders vonden het alvast een goed initiatief om de kinderen te stimuleren. Fier als een gieter werd hun dierbaar bezit en het ene al met meer enthousiasme dan het andere aan de boom gehangen. Het hele jaar door kunnen kinderen tijdens de openingsuren van bibliotheek de Letterschuur een lintje ophalen om hun tuut op te hangen in de boom, en ze krijgen meteen ook hun beloning.

Bovendien organiseert de bib jaarlijks in november en mei een voorleesmoment gekoppeld aan het ophangen van de tuut. De exacte data worden op de gemeentelijke website meegedeeld. Kindjes die na het ophangen toch hun tuutje terug willen moeten wel hun knuffel terug inleveren. (NVZ)