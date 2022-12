Toekennen van geboortepremie gebeurt automatisch dankzij Vlaamse subsidie

Wingene kan rekenen op 500 000 euro Vlaamse subsidie voor het project ‘Family ProEf’. Dit is een innovatief project dat werkt maakt van het automatisch toekennen van onder andere de geboortepremie.

De gemeente Wingene zet volop in op digitalisering. Dit nieuwe project komt dan ook niet uit de lucht gevallen. Het is een vervolg van een eerder traject waarvoor de gemeente begin dit jaar al 90 000 euro kreeg van het subsidieprogramma Gemeente zonder Gemeentehuis. Centraal stond het uitwerken van een innovatief concept rond het digitaliseren en optimaliseren van het premie- en subsidiebeleid. Het project ‘Family ProEf’ brengt dit concept nu in de praktijk en focust specifiek op voordelen van gezinnen met kinderen.

Minder administratieve overlast

“Het is niet logisch dat gezinnen vandaag premies moeten aanvragen voor zaken die je als overheid eigenlijk al weet”, verduidelijkt schepen van Communicatie Brecht Warnez. “Als bijvoorbeeld een kindje geboren wordt, dan zijn wij op de hoogte van de geboorteaangifte. Het gevolg moet zijn dat een geboortepremie gestort wordt zonder tussenkomst van de jonge ouders. Het zorgt voor minder administratieve overlast en bovendien bereiken we zo alle gezinnen, ook diegene die misschien de premie vergeten aanvragen.”

Samen met het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in kader van het Gezinsbeleid (VUTG) maakt het project ‘FamilyProEf’ werk van automatische toekenning van onder ander geboortepremies. Concreet krijgen lokale besturen toegang tot cruciale gegevens waarmee ze hun premie- en toelagebeleid veel efficiënter kunnen inrichten.

Inclusief karakter

“Wij benadrukken graag het digitaal inclusieve karakter van dit project. Inwoners die niet of minder vertrouwd zijn met digitale oplossingen ondervinden geen nadelen ten opzichte van inwoners met digitale vaardigheden”, vult projectleider Tim Denoulet aan. Door de automatische toekenning wordt iedereen bereikt en dit betekent een maximaal inclusieve aanpak. De oplossing zal ook digitaal inclusief zijn naar de Vlaamse lokale besturen toe. Er zijn verschillende gradaties in de dienstverlening vanuit het VUTG ingebouwd waarbij lokale besturen zelf kunnen beslissen van welk niveau van dienstverlening ze willen gebruik maken.