The Breeze Boardshop schenkt voor meer dan 6.000 euro warme winterkledij aan kansarme gezinnen in Blankenberge

The Breeze Boardshop schonk voor meer dan zesduizend euro nieuwe winterkledij aan ’t Kinderpaleis, een organisatie die zich inzet voor kansarme gezinnen in Blankenberge. Zaakvoerders Matt Marcantuoni en Soetkin De Jonghe lanceerden de actie eind november naar aanleiding van Black Friday.

“Toen we hoorden dat in onze stad één op drie kinderen opgroeit in kansarmoede, wilden we het dit jaar anders aanpakken: in plaats van onze klanten op Black Friday twintig procent korting te geven, besloten we twintig procent van elk aankoopbedrag aan ’t Kinderpaleis te schenken in de vorm van warme winterkledij. Onze steun was zeer welkom, want door de stijgende energieprijzen wordt er nu blijkbaar veel minder gedoneerd dan andere jaren”, zegt Soetkin. Met de geschonken kledij – dikke truien, winterjassen, mutsen,… – gaat ’t Kinderpaleis nu kerstpakketten samenstellen en die nog voor het einde van het jaar verdelen onder de kansarme gezinnen in Blankenberge.

Mooie geste

Schepen van Welzijn Annie De Pauw (Vooruit) is blij met de mooie geste. “Met deze schenking kunnen we gezinnen die het minder breed hebben straks ook een warme Kerst bezorgen. We zijn The Breeze Boardshop hier enorm dankbaar voor”, klinkt het. Soetkin en Matt sluiten af met een warme oproep aan al wie thuis nog winterkledij heeft liggen die niet meer gebruikt wordt, om deze ook aan ’t Kinderpaleis te doneren. “We hoorden dat veel kinderen in de winter zonder jas naar school moeten. Dat kwam voor ons extra hard aan nu we zelf ook een dochtertje hebben. Als ouder zou je tenslotte toch alles doen voor je kind”, klinkt het. Het kledingdepot is er voor alle inwoners van Blankenberge en Zuienkerke. De textielcontainer aan de Bollaard, te bereiken via de Groenestraat, is 24/7 toegankelijk. (WK)