Tabakskoppel Lena en Marc uit Houthulst viert gouden jubileum

Lena Saint Germain (70) en Marc Notebaert (72) vierden samen met hun familie en heel wat vrienden hun gouden huwelijksjubileum in Salons Saint Germain in Diksmuide. Het koppel runde vijftien jaar lang het tabaksbedrijf Notebaert.

Marc Notebaert werd geboren in Poperinge als elfde in een landbouwersgezin met dertien kinderen. Lena werd geboren in Roeselare, in een landbouwersgezin dat zeven kinderen telde. Zij was de vijfde telg van het gezin. Marc liep school tot en met het vierde jaar moderne in het Sint-Stanislascollege in Poperinge en bleef daarna thuis om op de boerderij te helpen.

Lena ging bij de Zusters in Houthulst naar het kleuter en lager om daarna nog tot aan haar 13de naar Merkem naar de huishoudschool te gaan. Daarna ging ze twee jaar het huishouden doen bij het gezin Byttebier in Houthulst om op haar 15de in het vee- en akkerbedrijf van haar ouders mee te werken.

Lena en Marc leerden elkaar kennen toen de broer van Marc huwde met de zus van Lena.

Bedrijven

Het paar huwde op 12 april 1971 en ging op de boerderij van Lena’s ouders wonen. De eerste jaren runden ze een melkveebedrijf en vanaf 1977 schakelden ze over op het telen van tabak, het begin van hun latere imperium. In 1987 besloten ze een nieuwe start te nemen en begonnen ze de markten te doen met tabak. Een jaar later kochten ze een gebouw waar ze sigaren maakten terwijl ze nog de markten deden.

Als snel namen ze ook bedrijven over in Zedelgem, Nieuwpoort en Maldegem. Toen begonnen ze ook tabak te snijden voor sigaretten. Zo omvatte productie, groothandel, kleinhandel en thuisverkoop het hele bedrijf. Notebaert was een snelgroeiend bedrijf dat in vijftien jaar tijd een imperium werd. In augustus 2001 nam Johan Vanderbauwhede het bedrijf over maar Marc bleef nog drie jaar in de zaak meewerken.

Actief koppel

Marc en Lena werden gezegend met drie kinderen: Hilde en echtgenoot Wouter Beuselinck, Joke en echtgenoot Bart Yde, Elke en echtgenoot Lesley Desot. De kleinkinderen zijn Lore en Brent, Hanne, Michiel en Maria, Fien, Tim, Anna en Jess, Cyriel en de achterkleinkinderen: Charlotte, Emiel en Babette. Lena en Marc zijn heel sociale mensen.

Zo is Marc voorzitter van de koninklijke harmonie De Woudfanfare en is Lena verantwoordelijk voor de Lourdesgrot in Houthulst. Samen met een kernbestuur organiseert het paar ook jaarlijks een benefiet ten voordele van De Vleugels.

Jaarlijks vertrekken ze voor drie tot vier maanden naar Tenerife, waar ze Lisa del Bo leerden kennen met wie ze intussen een warme vriendschap opgebouwd hebben.

(ACK)