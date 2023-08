’t Parleetje pakt uit met familiepicknick

‘t Parleetje organiseert zaterdag 19 augustus op het terrein achter Den Tap in de Pastoor de Beirstraat een familiepicknick voor mensen van buitenlandse nationaliteit die in Lendelede wonen en ook voor Lendeledenaren. “Kortom, iedereen is welkom”, zeggen Etienne Vandewaetere en Mia Fournier.

Er is in Lendelede de buddywerking als ondersteuning voor mensen die hier komen wonen en hulp nodig hebben en er is sinds 2017 ook ’t Parleetje voor erkende vluchtelingen maar ook voor alle mensen in Lendelede met buitenlandse activiteit, zowel Europeanen als niet-Europeanen.

“We organiseren voor die mensen allerlei activiteiten met de bedoeling ze samen te brengen en met hen Nederlands te spreken en te oefenen”, zeggen Etienne en Mia. “Het Sociaal Thuis speelt daarin de gangmaker. We zorgden in de voorbije jaren al voor een doe- en spelnamiddag, workshops uitheemse gerechten, uitstappen… Maar corona gooide helaas roet in het eten.”

Nieuwe start

’t Parleetje neemt nu de handschoen weer op. “Onze werkgroep plant in samenwerking met het Sociaal Thuis een picknick op zaterdag 19 augustus op het terrein achteraan feestzaal Den Tap in de Pastoor De Beirstraat. Iedereen is deze keer welkom.”

Lange tafel

“Naast mensen uit onder meer Wit-Rusland, Oekraïne, Marokko, Sicilië, Iran, Afghanistan en Palestina verwachten we ook heel wat Lendeledenaren! Iedereen brengt zijn picknick mee, we zetten die allemaal op één lange tafel en iedereen kan proeven van de inheemse en uitheemse gerechten en kennismaken met elkaars cultuur. Deelnemen kost 3 euro per persoon. In de namiddag zorgt de Poolse Karolina voor een spelnamiddag voor de kinderen.” (IB)

Inschrijven kan je tot 15 augustus bij Etienne Vandewaetere op 0478 74 09 03 of op 051 30 49 69, via mail etienne.vandewaetere@proximus.be, in het OCMW zelf aan het Dorpsplein 8 (051 30 31 31), via mail ocmw@lendelede.be (Nina Devlaminck).