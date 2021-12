Stuur nu jouw babyfoto in voor KW Beebee en win 1.000 euro (en een fotoshoot)

Het is binnenkort weer zover: dan zit onze babyspecial KW Beebee bij de krant. Ben je dit jaar mama of papa geworden? Stuur dan snel een foto in van jouw kapoen en maak kans op mooie prijzen.

Op vrijdag 4 februari eren we naar jaarlijkse traditie alle nieuwe West-Vlaamse burgertjes in onze babyspecial KW Beebee. Uit alle inzendingen kiezen de lezers van De Krant van West-Vlaanderen dé KW Beebee van dit bijzondere jaar 2021.

Stuur nú een foto van jouw kapoen in via KW.be/beebee en maak kans op een fantastische prijs: een waardebon van 1.000 euro bij SupraBazar en een professionele fotoshoot ter waarde van 375 euro. Foto’s insturen kan tot 9 januari 2022.