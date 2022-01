Stralende eeuweling Omer Aernoudt geniet volop van verrassingsfeest: “Dit had ik niet zien aankomen”

Landbouwer Omer Aernoudt vierde zaterdag 15 januari zijn honderdste verjaardag, omringd door zijn prachtige familie, een indrukwekkende taart en een ingekaderde en gesigneerde foto van het koningspaar. Het mag gezegd worden: het is zeldzaam om iemand met zoveel jaren op de teller zo te zien stralen en met volle teugen te zien genieten van het gebeuren. “Hard werken èn genieten van het leven, is de ideale combinatie”, klonk Omer.

De familie organiseerde in samenwerking met het woonzorgcentrum Ter Berk een verrassingsfeestje waar de voltallige familie present tekende. “In het leven gaat het erom een evenwicht te vinden tussen geven en nemen”, gaf de jarige zijn levensmotto mee.

“Je verwacht niet om honderd jaar te worden en sowieso brengt mijn leeftijd gezondheidsbeperkingen mee.” In oktober 2019 besliste Omer zelf om naar het WZC te gaan om zijn kinderen te ontlasten. Zij omschrijven hem als een sociaal ingesteld iemand met een sterk karakter die onafhankelijk en ondernemend in het leven staat. Omer zou iedereen thuis binnengeroepen hebben om een ‘klapke te doen’ en een tas koffie te drinken.

“Omdat het stappen niet meer lukte en ik toch een dagje ouder werd, was het beter om me te omringen met de goede zorg van WZC Ter Berk, maar toch trek ik nog mijn plan. Het gebeurt dat ik heel vroeg wakker word en al gewassen en geschoren ben tegen dat iemand van het verzorgende personeel op mijn kamer komt”, lacht het gezond blozende feestvarken. “Het is alleszins een verrassing om iedereen hier nu te zien. Ik had dit niet zien aankomen. Ik beleef een heel mooie en bijzondere namiddag omringd door zoveel familie.”

Prachtige nazaten

Als oudste van een landbouwersgezin met zeven kinderen, waarvan zes zonen en een dochter, werd Omer Aernoudt geboren te Bikschote op 15 januari 1922. Hij huwde Rachel Haerinck, een warme en verstandige vrouw uit Nokere op 24 februari 1949 en samen kregen ze zes kinderen, waarvan vier dochters en twee zonen.

Samen runden ze hun eerste landbouwbedrijf in Kuurne, waarna ze in hun zoektocht naar een grotere hofstede terecht kwamen op «’t Goed ter Mote», historisch gekend als «Goed te Wulfskerke», waarvan de watermolen nu behoort tot «Hof ter Walskerke».

In het leven gaat het erom een evenwicht te vinden tussen geven en nemen

De verouderde boerderij kreeg een nieuw elan. Ondertussen vertakte de familie Aernoudt-Haerinck zich met achttien kleinkinderen en twintig achterkleinkinderen. “Omer was een vooruitstrevende landbouwer, zowel in het kweken van dikbillen als grove groenten kweken op grotere schaal”, vertelt zoon Luc Aernoudt (64).

“Paarden waren de rode draad in zijn leven. De paardenmarkt in Sint-Houtem was een jaarlijkse uitstap die mijn vader niet graag miste en waarvan hij weleens een jong, onbeleerd paard mee naar huis bracht. Zijn laatste aanwinst kwam bij de familie Planckaert terecht.”

Harde noten kraken

In 1964 moesten er harde noten gekraakt worden toen Omer een zwaar ongeval kreeg met een paard. “Toen vader in de kliniek belandde, stond onze moeder er alleen voor”, vertelt Luc. “Met de hulp van ons allemaal en de steun van familie en buren, zijn we er toen doorheen gesparteld. Er waren toen nog geen onkruidbestrijders en de vele hectaren groenten moesten met de hand gewied worden.”

”Ook tijdens de vakanties hielp heel ons gezin en de buurt mee. Toen in 1967 onze vader een zware maagoperatie onderging, bleef zijn oudste zoon André van school om te helpen op de boerderij en later het bedrijf over te nemen. Onze ouders woonden later op loopafstand, wat maakte dat onze vader nog een handje kon meehelpen aan zijn geliefde geesteskind.”

Vanaf 1997 kwam er een zeer zware periode voor de familie. “Niet alleen was er dat jaar het dramatische verlies van Omer zijn kleinzoon Frederick Voets (20), in 2001 overleed zijn vrouw en daaropvolgend in 2007 zijn jongste dochter Cecile en in 2012 zijn oudste zus Agnes aan een slepende ziekte. Alleszins zijn we allen dankbaar om Omer zolang bij ons te hebben en willen hierbij uitdrukkelijk het personeel van WZC ter Berk bedanken voor de warme zorgen”, besluit Luc Aernoudt.

