Steffie (30) doet aan tandemvoeding: “Mijn borsten zijn al vaak mijn redding geweest”

Steffie De Schacht uit Zedelgem is mama, echtgenote, zelfstandig vroedvrouw, lactactiekundige én geeft als tandemvoedster al bijna drie jaar ononderbroken borstvoeding aan haar dochters Billie en Maeve. Goed voor 15 voedingen per dag. Steffie neemt haar dochters ook mee naar haar werk. Het thema van de Wereldborstvoedingsweek borstvoeding in combinatie met werk ligt haar dan ook helemaal. “Het is absurd dat een werkgever beslist of een vrouw borstvoedingsverlof kan nemen.”

Steffie De Schacht (30) is mama van Billie (bijna 3) en Maeve (bijna 1). In maart verwacht het gezin een derde kindje. Ook de nieuwste spruit zal borstvoeding krijgen, net als de eerste twee nu. “Het is niet omdat wij straks een derde kindje verwelkomen dat onze oudste dochter daarom geen borstvoeding meer kan krijgen. Daar staat nog geen einddatum op.”

Dat Steffie vroedvrouw zou worden, stond in de sterren geschreven. “Ik heb een jongere broer en zus. Ik was elf jaar, toen mijn zus geboren werd. Zo’n baby’tje in huis, ik vond dat fantastisch. Er is ook geen enkel vriendenboek waar ik niet ingeschreven heb dat ik later mama en vroedvrouw zou worden”, zegt Steffie die vroedkunde volgde aan de Arteveldehogeschool in Gent.

Tits & Kids

Ondertussen zette ze drie jaar geleden de stap om volledig zelfstandig vroedvrouw te worden. Dat doet ze onder de toepasselijke naam Tits & Kids. Inmiddels volgde Steffie ook de opleiding tot lactatiekundige waardoor ze nu ook expert is op het gebied van borstvoeding. Al deed ze die expertise vooral op door zelf borstvoeding te geven. “Ik heb altijd geweten dat ik dat zou doen. Het was voor mij een logische keuze. Het is niet alleen supergezond voor de baby en het kind, het zorgt ook voor verbinding en troost. Nog zo’n ongelooflijk voordeel is dat je je borsten altijd bij je hebt. Mijn borsten zijn al vaak mijn redding geweest. In alle chaos durf ik al eens luiers vergeten, maar het belangrijkste voeding heb ik altijd bij me.”

Steffie De Schacht geeft Maeve (bijna 1) en Billie (bijna 3) vaak samen de borst. © GF

Steffie geeft ongeveer 15 voedingen per dag/nacht aan haar dochters. “Ik spreek uitsluitend voor mezelf als ik zeg dat ik borstvoeding geven niet uitputtend vind voor andere vrouwen kan het wel uitputtend zijn. Maar het zijn vooral de omgevingsfactoren die doorwegen op borstvoeding geven: werken, zware nachten en een maatschappij die niet afgesteld is op jonge gezinnen. In veel gevallen moet een mama na drie maanden weer gaan werken.”

“Borstvoeding geven doe je niet alleen, betrek er je partner bij”

Dat brengt ons meteen bij het thema van de Wereldborstvoedingsweek, die loopt van 1 tot en met 7 augustus: borstvoeding in combinatie met werk. De aandachtspunten zijn betaald verlof en ondersteuning op de werkplaats tijdens het geven van borstvoeding. Een thema waar Steffie een duidelijke mening over heeft. “Ik ben zelfstandig vroedvrouw aan huis en neem Billie en Maeve overal mee. Niet iedereen heeft die luxe en voor sommige vrouwen is het écht niet gemakkelijk om borstvoeding te blijven geven als ze eenmaal weer moeten werken. Mama’s die bovendien borstvoedingsverlof willen opnemen, moeten daar trouwens toestemming voor krijgen van hun werkgever. Het is toch absurd dat je werkgever zo mee te beslissen heeft over de voeding van je kind? Terwijl de Wereldgezondsorganisatie aanraadt om minstens twee jaar borstvoeding te geven. Borstvoedingspauze toelaten op de werkvloer is wettelijk wel verplicht, maar wordt betaald door de mutualiteit en het is bovendien ook niet op elke welkvloer evident om in te plannen. Ook ouderschapsverlof opnemen, kan pas als je al een jaar voor dezelfde werkgever werkt. Net zoals in de Scandinavische landen zouden kersverse mama’s langer moeten kunnen thuisblijven.”

Moeilijk gaat ook

Steffie sluit af met een tip voor zwangere vrouwen die van plan zijn om borstvoeding te geven: “Sluit je aan bij borstvoedingsgroepen op Facebook en/of Instagram en informeer je voldoende op voorhand, bijvoorbeeld door een beroep te doen op een vroedvrouw. Betrek ook je partner erbij, want borstvoeding geven, doe je niet alleen. Als het moeilijk gaat, dan heb je véél aan de steun van je partner. We kennen allemaal de verhalen waarbij de man maar ook de omgeving al snel zegt ‘hou er maar mee op’ als het moeilijk gaat met de borstvoeding. Maar als het een week moeilijk lukt op het werk, adviseer je iemand toch ook niet om ontslag te nemen?”