Steeds meer West-Vlaamse kinderen en jongeren komen terecht in een pleeggezin

In 2021 groeiden 1.740 kinderen en jongeren op in een pleeggezin. Dat is 6 procent meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien. “Wat veel gezinnen niet weten is dat er heel wat verschillende vormen van pleegzorg bestaan. Zelfs één weekend per maand je huis open stellen kan een groot verschil betekenen”, aldus Niels Heselmans van Opgroeien.

De stijgende trend is al een decennium lang van kracht. Elk jaar neemt het aantal kinderen en jongeren die terecht komen in een pleeggezin toe. Dat komt enerzijds door het feit dat er meer kinderen op de wachtlijst komen te staan, maar ook omdat er meer gezinnen hun deuren openzetten voor die kwetsbare doelgroep. (lees verder onder de grafiek)

Het engagement van de ouders volgt dus eigenlijk de stijgende nood. Onze provincie vangt meer kinderen op dan Limburg en Vlaams-Brabant, maar minder dan Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Jonge pleegkinderen

In een derde van de dossiers werd een pleeggezin gezocht voor baby's en peuters onder de twee jaar. “Wanneer vastgesteld wordt dat baby’s of peuters op zo’n jonge leeftijd tijdelijk niet thuis kunnen blijven wonen, is het cruciaal dat er een pleeggezin klaarstaat. Vooral voor de hechting van jonge kinderen is de stabiliteit en de warmte die in een gezin aanwezig is, eigenlijk onbetaalbaar”, klinkt het bij Opgroeien.

“In Antwerpen worden vooral pubers in pleeggezinnen opgevangen, in West-Vlaanderen zijn het hoofdzakelijk baby's en peuters”

Een groot verschil met provincies zoals Antwerpen en Oost-Vlaanderen, waar vooral tieners tussen 15 en 17 jaar worden opgevangen.

Weekend en vakanties

Dat er steeds meet kandidaat-pleegouders zijn kan Niels naar eigen zeggen enkel maar toejuichen. Toch bleven er ook in 2021 kinderen en jongeren lang op de wachtlijst staan. De zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen gaat dus onverminderd voort. “Wat veel gezinnen niet weten is dat er heel wat verschillende vormen van pleegzorg bestaan”, zegt Heselmans. “Ook voor één weekend per maand, kan je al een enorm verschil betekenen als pleeggezin.” (lees verder onder de grafiek)

Die ondersteunende pleegzorg steeg ook in 2021 al sterk in de provincie. Exact 247 pleegkinderen logeerden enkel tijdens weekend of vakantie bij een gezin, dat is 1 op 7. Een stijging van 15,1 procent ten opzichte van 2020.