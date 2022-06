Steeds meer alleenstaande papa’s

Het aantal alleenstaande vaders is de voorbije tien jaar drie keer zo snel gegroeid als het aantal moeders zonder inwonende partner. Er zijn nog altijd veel meer single mama’s dan papa’s, maar de kloof verkleint.

Minstens 8.458 alleenstaande West-Vlaamse mannen vieren zondag Vaderdag. Dat zijn er 1.193 – of 16 procent – meer dan tien jaar geleden. En dat terwijl het aantal alleenstaande moeders slechts met 5 procent toenam, tot 30.633 op vandaag.

Nog meer in de praktijk

Om in de cijfers opgenomen te worden als alleenstaande ouder, dien je officieel een of meerdere kinderen ten laste te hebben. “Het is namelijk zo dat een kind op slechts één adres officieel geregistreerd staat. Bij co-ouderschap, waarbij beide ouders voor het kind zorgen, kan het kind slechts bij een van de ouders geregistreerd staan. Er zijn dus heel veel onofficiële alleenstaande ouders: mama’s of papa’s die alleenstaand zijn, maar bij wie de kinderen niet ingeschreven zijn. We merken echter dat kinderen bij co-ouderschap in de meerderheid van de gevallen geregistreerd worden bij de moeder”, aldus Erik Vloeberghs van het Belgische statistiekbureau Statbel. (lees verder onder de grafiek)

Dat de stijging van het aantal alleenstaande vaders drie keer zo groot is als die van alleenstaande moeders, is daarom net zo opmerkelijk. Dat wil zeggen dat er in de praktijk een pak meer single papa’s zijn dan op papier. Daarom schreven we minstens aan het begin van dit artikel. De hoogste aantallen alleenstaande vaders vinden we weinig verrassend in de vijf West-Vlaamse centrumsteden. Minder vanzelfsprekend is de rest van de top tien: Menen, Waregem, Izegem, Knokke-Heist en Harelbeke.