Stad Roeselare maakt 250.000 euro vrij voor ondersteuning kinderopvang in Roeselare

Stad Roeselare voorziet het komende jaar 250.000 euro om de kinderopvang voor kinderen tot drie jaar te ondersteunen. Een studie die de stad liet uitvoeren, wees uit dat de financiële leefbaarheid van de sector onder grote druk staat. Om de kinderopvang een hart onder de riem te steken, voorziet stad Roeselare een premie per vergunde opvangplaats.

Al jaren staat de stad in nauw contact met de sector door middel van een adviesraad, ad hoc werkgroepen, werkbezoeken bij de kinderopvanginitiatieven, … De organisatoren van de kinderopvang wezen de stad aan het begin van de bestuursperiode op verschillende uitdagingen die de sector kent. Er werd een memorandum overhandigd met de uitdagingen en de vragen.

Stad Roeselare heeft de bezorgdheden geobjectiveerd via een onderzoek naar de (financiële) leefbaarheid van de lokale kinderopvang. Dit onderzoek vond plaats in de periode zomer 2021 tot en met voorjaar 2022, en werd uitgevoerd door Titeca Pro Accountants & Experts. De resultaten van het onderzoek stelden de stad in staat om het lokaal beleid bij te sturen volgens de noden.

Actuele noden

De druk en de uitdagingen in de sector zijn recent nog toegenomen. Zo is er een tekort aan geschikt personeel, en ook het behouden van personeel vormt een uitdaging. Het aantal kinderen waarvoor een kinderbegeleider zorgt, ligt bijna nergens zo hoog als in Vlaanderen.

“De kinderopvang heeft het de laatste tijd uitzonderlijk zwaar te verduren, en een louter flankerend beleid is op vandaag niet toereikend. Om effectief van betekenis te kunnen zijn voor een sector in crisis, komt er in 2023 een stedelijke premie per vergunde opvangplaats. We willen hiermee een substantiële ondersteuning bieden, zodat de huidige kwaliteitsvolle kinderopvang gewaarborgd blijft in onze stad”, aldus schepen Michèle Hostekint.

Impulssubsidie

“De studie die de stad liet uitvoeren, toonde aan dat opvangplaatsen zonder subsidie of enkele met de basissubsidie van de Vlaamse overheid, het financieel extra zwaar hebben. Voor dergelijke opvangplaatsen zal de stad 350 euro per plaats voorzien. Voor een kinderopvang met 18 vergunde plaatsen die niet gesubsidieerd worden door Vlaanderen, betekent dit 6.300 euro.”

Kinderopvangplaatsen met de subsidie ‘inkomenstarief’ worden door de Vlaamse overheid hoger gesubsidieerd. Van de stad zullen zij een premie ontvangen van 175 euro per plaats als ze een bezetting van 80 procent halen. Opvanginitiatieven die de 80 procent-regel niet halen, krijgen een premie van 87,5 euro per plaats. Voor een kinderopvang met 18 vergunde plaatsen die gesubsidieerd worden aan inkomenstarief en waarvan de bezettingsgraad 80 procent is, betekent dit 3.150 euro. In het geval de opvang geen 80 procent bezetting haalt, bedraagt de premie 1.575 euro.”

Met deze impulssubsidie wil de stad de sector waardering en erkenning geven voor het harde werk in vaak uitdagende omstandigheden. Op die manier wil stad Roeselare de huidige opvangcapaciteit maximaal behouden, zodat er voor ieder kind een kwaliteitsvol plaatsje kan gevonden worden dicht bij huis.

Flankerend en ondersteunend beleid

Uiteraard is de stad er zich van bewust dat de uitdagingen die de sector kent, in 2023 niet helemaal verdwenen zullen zijn. Om die continue ondersteuning te voorzien wordt het flankerend beleid verder uitgewerkt. Jaarlijks voorziet de stad hiervoor 150.000 euro.

Het subsidiereglement wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op maandag 19 december 2022 en zou in voege gaan op 1 januari 2023.