Stad Oostende erkent voor het eerst twee vaders van een kind: “Enorme last van onze schouders”

Na bijkomend juridisch advies heeft Stad Oostende voor het eerst twee vaders van een kind erkend. De Stad roept het federale parlement op om dringend werk te maken van een duurzame oplossing.

Eerder deze maand was er ophef ontstaan omdat Stad Oostende geen twee vaders erkende van een kind. Al meerdere jaren kreeg de stad hierover negatieve adviezen van Burgerzaken Vlaanderen, het Parket, de Centrale Autoriteit van de Burgerlijke Stand,… “Vanuit het stadsbestuur was er een grote wil om ondanks de negatieve adviezen en de Belgische wetgeving – die langs vaderlijke kant nooit meer dan één afstammingsband toelaat – beide mannen als vader te erkennen. Oostende is een regenboogstad en een ‘LGBTQIA+’-vriendelijk beleid staat expliciet in het huidige bestuursakkoord”, zegt Hina Bhatti, schepen van Toegankelijkheid en Burgerzaken.

Belang van kind centraal

“Er waren heel wat contacten met de Centrale Autoriteit van de Burgerlijke Stand, verschillende administratieve diensten en ministeriële kabinetten. Er werd gespecialiseerd juridisch advies ingewonnen. Het belang van het kind stond hierin steeds centraal. Aan de biologische vader werd daarom gevraagd een document te ondertekenen waarin hij verklaart akkoord te zijn met de erkenning door de andere vader. Dat biedt het kind extra rechtszekerheid in geval van potentiële latere conflicten.”

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft vandaag beide vaders erkend. “Stad Oostende steekt hiermee haar nek uit en roept het federale parlement en de hogere overheid op om een duurzame oplossing te zoeken. Het kan niet de bedoeling zijn dat steden en gemeenten deze beslissingen moeten nemen, dit moet geregeld worden via de Belgische wetgeving”, vindt Hina Bhatti.

Enorme last van schouders

Deze evolutie is uitstekend nieuws voor Stefan Westerlinck (44) en Kevin Ricciolinni (39), de vaders van de vierjarige Rocco. Het jongetje werd via draagmoederschap in de VS geboren, maar had officieel geen enkele relatie met hen. Maar daar is nu verandering in gekomen. “Dit gaan we uiteraard vieren”, zegt Stefan. “We hebben een fles champagne koud gezet en als Rocco – hij blijft een vierjarige – om 19 uur in zijn bedje ligt, gaan we die laten knallen. Er valt een enorme last van onze schouders, maar we zijn ook blij dat we een voorbeeld kunnen zijn voor andere mensen die in dezelfde situatie verkeren. Zoveel koppels raken zwanger via draagmoederschap in het buitenland. Eens ze terug in ons land komen is er wettelijk niets geregeld. Van de euforie bij het zien van je kind, ga je naar de hel. Er moet een Belgische wetgeving komen hierrond en ik hoop dat Oostende, die hierin nu toch een voortrekkersrol heeft gehad, hiervoor het voorbeeld kan zijn. Het kan dus wel degelijk dat twee vaders erkend kunnen worden als de vaders van hun kind zonder tussenkomst van de familierechtbank.”