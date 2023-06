Speciale Vaderdag voor sterrenfamilie: kleine Charles maakt viergeslacht compleet

Op 30 mei werd Charles Frans Vanderhaeghe geboren. Hij is de zoon en kleinzoon van Michael (29) en Franky (57), de sterrenchefs van Hostellerie Saint Nicolas bij Ieper. Charles’ tweede naam komt van overgrootvader Frans (81), de laatste “butler” van de Lakenhallen. Een portret van een opmerkelijk viergeslacht.

Een subtiele koksmuts op het geboortekaartje hint op de culinaire omgeving waarin Charles Vanderhaeghe, een flinke spruit van 3,2 kilogram en 50 centimeter, zal opgroeien. Een week na de geboorte prijkt zijn wieg al in de keuken van Hostellerie Saint Nicolas. Vlakbij staat papa Michael makreel te fileren en een stationnetje verder bereidt vake Franky roomsoep op basis van paling.

“Mijn wieg stond bijna dertig jaar geleden ook in de keuken, ik was amper vier dagen oud”, weet Michael. Toen lag de zaak nog in hartje Ieper, naast de Sint-Niklaaskerk, vandaar de naam voor het restaurant. Op een paar honderd meter pronkten de monumentale Lakenhallen, twintig jaar lang de tweede thuis van de familie.

Snoep van de burgemeester

“Ik mocht daar in 1981 beginnen als conciërge in het toenmalig stadhuis”, vertelt Frans, de pater familias. “Met mijn gezin mocht ik mijn intrek nemen in een ruimte naast de Donkerpoort. De voordeur was aan het Sint-Maartensplein 1 en het terras op de binnenkoer aan kant van het Yper Museum nu.”

Zijn nageslacht houdt er fijne herinneringen aan over: van partijtjes pingpong op de tafels van de gemeenteraad tot nieuwsgierig geravot doorheen het gigantische gebouw. “Een geweldig speelterrein”, herinnert Michael zich. “Ik reed met mijn step door de loketten en haalde wel eens snoep uit het kantoor van de burgemeester.”

Paus Johannes Paulus II

“Je kleinzoon zat weer in mijn bureau, zei de burgemeester toen”, aldus Frans, die als laatste huisbewaarder heel wat bekend volk heeft ontmoet. “Ik heb mijn hand gelegd op de schouder van paus Johannes Paulus II onder het Nieuwerck, ik heb de Queen van dichtbij gezien, en dan zijn er nog tal van artiesten, zoals Rob de Nijs en Margriet Hermans, die mijn slaapkamer gebruikten als vestiaire voor het muziekevenement Leet 86. Mijn takenpakket: de deuren tijdig opendoen, post verdelen, voorlopen tijdens stoeten, bloemen bestellen voor plechtigheden, recepties en jubileavieringen voorbereiden, en de bar bemannen in de marge van de gemeenteraad.”

“Opa was precies een butler, maar ik droeg geen slekkeveste.” -Michael

“Opa was precies een butler”, merkt Michael op. “Maar ik droeg geen slekkeveste”, lacht Frans. Zoon Franky was 15 toen hij meeverhuisde naar de Lakenhallen. Een horecacarrière leek dan niet vanzelfsprekend. “Ik had geen hotelschool gevolgd. Na een opleiding tot timmerman in het VTI, ontdekte ik de stiel in mijn eentje: met vakantiejobs en leercontracten in Old Tom en later in Saint Nicolas.”

Van afwasser tot sterrenchef

Franky begon als afwasser, maar werkte zich op en ging in Brussel ervaring opdoen in een sterrenzaak, tot hij de kans kreeg om Saint Nicolas over te nemen op 23-jarige leeftijd. Ook toen bleef hij bijleren. “Tijdens sluitingsperiodes ging ik werken in grote zaken in Parijs en het zuiden van Frankrijk. Dat was intensief.” In 2002 verhuisde Franky de zaak naar de huidige locatie in het Ieperse dorp Elverdinge. “En zeven maand later haalde ik mijn eerste Michelinster.”

Michael was de passie met de paplepel ingegeven. “Als kind maakte ik al papjes met de overschotjes. Ik wou dit doen van zolang ik me kan herinneren en ruilde het Ieperse college voor de hotelschool in Koksijde. Daarna ging ik ervaring opdoen in verschillende sterrenzaken in binnen- en buitenland.”

Michael werd ’s lands beste viskok en won als eerste Belg ooit de trofee van de wedstrijd Jeunes Talents Escoffier. Sinds enkele jaren staat hij naast zijn vader in de keuken van Hostellerie Saint Nicolas, die in 2018 grondig verbouwd werd. De chefs worden bijgestaan door hun vrouwen in de zaal. Binnenkort nemen Marieke en Michael de zaak over van Sandra en Franky, die deel uitmaakt van de 33 Masterchefs of Belgium.

Grote voorbeeld

“Mijn vader was altijd mijn grote voorbeeld”, aldus Michael. “Hij was telkens de eerste in de keuken en vertrok als laatste. Zo wil ik ook werken en tegelijk een balans vinden tussen mijn rol als vader, echtgenoot en chef. En van ons mag kleine Charles later doen wat hij graag doet.”

De kersverse papa verraste zijn opa met de tweede naam Frans. “Omwille van het viergeslacht en omdat ik altijd veel gehad heb aan mijn grootouders. Ik ben blij dat ze dit nog mogen meemaken.” (TP)