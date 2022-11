Schepen Brecht Warnez stelt kersverse dochter op een originele manier voor aan de buitenwereld

Vrijdagavond werd schepen Brecht Warnez (CD&V) uit Wingene voor de tweede keer papa. Na een vlotte bevalling kwam zijn dochter Lena ter wereld. Brecht stelt zijn kleinste spruit voor via haar gloednieuwe, eigen website.

Lena is het zusje van Kasper en de eerste dochter van mama Karlien Coppens en papa Brecht Warnez. Ze is geboren op 4 november 2022 om 22.41 uur. Haar naam is een eerbetoon naar oma Linda en overgrootmoeder Magdalena. Wie haar ‘avonturen’ wil volgen, kan terecht op deze website.