Schepe Brecht Warnez uit Wingene is papa van dochtertje Lena

Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen van Wingene Brecht Warnez mocht op vrijdag 4 november zijn tweede kindje verwelkomen.

Lena Warnez is de kersverse baby van Brecht Warnez en Karlien Coppens. Lena is op vrijdag 4 november geboren en woog 3,240 kg en meet 49,5 cm. “De naam is een knipoogje naar mijn oma Linda en grootoma Madeleintje (Magdelena)”, weet Brecht. Lena is het zusje van Kasper Warnez. Het gelukkige gezin woont op het Kerkplein in Wingene.