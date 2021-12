Ruim 4 op 10 West-Vlaamse gemeentes nog geen sterrenweide

Op zondag 12 december is het Wereldlichtjesdag. Die dag staat in het teken van alle kinderen die tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte het leven lieten. Alleen zijn ouders van sterrenkindjes uiteraard niet enkel die dag op zoek naar troost of verbinding. In onze provincie kunnen zij in zo’n 37 gemeentes elke dag terecht op een sterrenweide om hen te herdenken.

“Een sterrenweide is een plek waar ouders van sterrenkindjes hun verdriet een plek kunnen geven en een gevoel van erkenning krijgen van dat verdriet als ‘volwaardige ouder’”, zegt Anneleen Fransen, oprichtster van Boven De Wolken. “Als zij hier niet terecht kunnen, voelen ze zich vaak vergeten of miskend en dat plaatst een rem op hun rouwbeleving.” Een sterrenweide kan verschillende vormen aannemen. Het is een stuk van een begraafplaats dat specifiek werd ingericht als koesterplek. Dit kan ingericht worden met symbolische bomen, picknicktafels, naamplaatjes…

Tips en inspiratie

Uit een rondvraag blijkt dat 37 West-Vlaamse gemeenten zo’n sterrenweide hebben aangelegd, dat zijn er 6 meer dan vorig jaar. Een stijging, maar toch is dat nog maar 57 procent van alle gemeenten in onze provincie. Op Vlaams niveau is dat 62 procent. Om de andere een duwtje in de rug te geven maakte uitvaartspecialist DELA en vzw Boven De Wolken een brochure vol praktische tips en inspiratie. De brochure kwam tot stand via gesprekken met sterrenouders en diverse experten. “Veel gemeenten gaven tijdens onze rondvraag ook te kennen vragende partij te zijn voor tips en inspiratie. Zij kunnen de brochure als leidraad gebruiken bij hun ontwerp”, zegt Marysia Kluppels, woordvoerder van DELA. “We hopen op die manier ondersteuning te bieden op weg naar een sterrenweide voor elk sterrenkindje.”

Daarnaast organiseert DELA een wedstrijd voor alle Vlaamse gemeentes die bezig zijn met het plannen van de (her)aanleg van een sterrenweide. Uit alle ingestuurde ontwerpen selecteert een jury van onafhankelijke experten de mooiste. Die gemeente krijgt dan 10.000 euro als bijdrage in de realisatie ervan.