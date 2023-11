Ruim 300 pleegkinderen zonder thuis

Tijdens de Week van de Pleegzorg – van 10 tot en met 19 november – wordt er extra aandacht besteed aan de kinderen en jongeren die op zoek zijn naar een (tijdelijk) warm nest. Momenteel staan er in West-Vlaanderen ruim 300 kinderen op de wachtlijst.

Vorig jaar werden in totaal 2.039 pleegzorgdossiers behandeld, dat waren er 12 procent meer dan in 2021. Die toename is voor het derde jaar op rij hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Het gaat hier over 1.641 kinderen en jongeren die voor verschillende redenen niet (voltijds) bij hun biologische ouders terechtkunnen en 142 pleeggasten, dat zijn volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek die worden opgevangen in gastgezinnen. Het is wel mogelijk dat er meerdere keren een dossier wordt geopend voor dezelfde persoon. Er kwamen bijna 300 crisisvragen binnen, slechts een derde kon beantwoord worden. (lees verder onder de grafiek)

Het aantal pleegzorgvragen fluctueert sterk van week tot week, daarom polsten we even bij Pleegzorg West-Vlaanderen naar de huidige situatie. “Momenteel zijn er in onze provincie ongeveer 1.400 pleeggezinnen actief. Tegelijk zijn er ook 1.700 pleegkinderen, -jongeren en -volwassenen die een plekje nodig hebben. Een simpele rekensom leert ons dus dat er 300 aanvragen onbeantwoord blijven. Het aantal geïnteresseerde gezinnen lijkt mede door de financiële crisis helaas te dalen”, aldus woordvoerster Nelle Devisscher. “Wat mensen vaak vergeten is dat pleegzorg heel divers is: soms gaat het over baby’s die meteen na de geboorte voor onbepaalde duur moeten opgevangen worden, maar soms zijn het ook tieners die op internaat zitten en in het weekend een veilige thuis zoeken om even tot rust te komen. Onze oproep is: laat je informeren en bekijk samen met ons welke vorm van engagement eventueel bij jouw gezin kan passen.”