Rosette en Louis uit De Hann klinken op 50ste huwelijksverjaardag

Louis Willaert en Rosette Gevaert uit De Haan vierden op zondag 16 juli hun gouden huwelijksjubileum.

Hun liefdessprookje begon zo’n vijftig jaar geleden op de discovloer. “Ik zag haar voor het eerst in de Karekiet, destijds een populaire dancing in Meetkerke. We dansten de hele avond en spraken af om elkaar de volgende zaterdag weer te zien”, vertelt Louis. Dat was echter buiten het noodlot gerekend: op weg naar Meetkerke sukkelde Louis met zijn wagen in de gracht.

“Rosette heeft die avond tevergeefs op me staan wachten, maar ik ben de zondagmorgen op mijn fiets gesprongen en naar Bredene gereden, waar Rosette toen nog woonde. Zo is het gelukkig allemaal nog goedgekomen”, glimlacht Louis.

De tortelduifjes stapten in de zomer van ‘73 in het huwelijksbootje en bouwden hun liefdesnestje in de Bredeweg, waar ze tot op vandaag nog altijd wonen. In ‘74 kregen ze hun zoon Benny, in ‘78 volgde dochter Heidi. En ondertussen hebben Rosette en Louis ook al vier schatten van kleinkinderen. De jubilarissen gaan graag eens lekker uit eten, maar genieten evenzeer van een fietstochtje door de polders.