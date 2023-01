Roeselare ontvangt officiële licentie voor studie- en gezinsondersteuning

Roeselare ontvangt van expertisecentrum De Katrol een officiële licentie voor haar studie- en gezinsondersteuning.

Binnen deze werking gaan studenten sociaal/pedagogische opleiding langs bij kwetsbare ouders die aangeven dat ze ondersteuning kunnen gebruiken. Na goed 1 jaar werking wordt Roeselare nu erkend als officiële Katrolafdeling.

De KATROL biedt studie- en gezinsondersteuning aan huis. Twee keer per week gaan studenten uit sociaal/pedagogische opleidingen aan huis, om kwetsbare ouders te ondersteunen bij hulpvragen. De studenten versterken de educatieve vaardigheden van zowel kinderen als hun ouders, op een speelse en creatieve manier. Ze spelen hierbij in op de vragen/noden die op dat moment in het gezin leven.

Match

Een medewerker van Stad Roeselare staat in voor de match tussen vragen van ouders (op doorverwijzing van de school die nood aan studie- of gezinsondersteuning vaststelt) en studenten die begeleiding aan huis willen aanbieden in Roeselare. De stadsmedewerker coacht de studenten in het werken met ouders en kinderen in armoede en de context waarin ze leven. Op die manier leren ook toekomstige professionals (leerkrachten, maatschappelijke werkers, vormingsmedewerkers, …) oog te hebben voor en om te gaan met armoede en diversiteit.

KATROL Roeselare ging van start in november 2021. Er kregen reeds 27 gezinnen ondersteuning van 27 studenten uit verschillende sociale en pedagogische opleidingen.

Vandaag wordt de KATROL-werking in Roeselare erkend als volwaardige werking die voldoet aan de criteria van het Expertisecentrum vzw Katrol Oostende. Roeselare ontvangt hiervoor een officiële licentie.