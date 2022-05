Robert en Jona uit Wevelgem zijn zeventig jaar getrouwd

Op zaterdag 23 april werden Robert Vandaele (90) en Jona Vanooteghem (88) door leden van het gemeentebestuur en van de provincie West-Vlaanderen gehuldigd voor hun platina huwelijk.

Robert Vandaele werd in Moorsele geboren. Hij groeide er op in een gezin met acht kinderen. Beroepshalve was hij wever. Hij werkte 27 jaar bij Louis De Poortere in Aalbeke en trok dan naar Tavelmo in Moorsele. Hij is al jaren duivenmelker en doet dit nog steeds.

Jona werd in een gezin van zes kinderen in Wevelgem geboren. Ze ging naar Wevelgem naar school. Toen ze 14 jaar was, verhuisde ze met haar ouders naar Moorsele. Ze werkte eerst 24 jaar als spinster in De Witte Lietaer in Lauwe en ging dan samen met haar man bij Tavelmo aan de slag. Daar werkte ze nog 12 jaar. Jona hield van wandelen. Ze was 10 jaar lid van een wandelclub in Sint-Eloois-Winkel. Ze wandelde tot ze 70 jaar was.

Caravan aan zee

Vroeger hadden Robert en Jona een caravan aan de kust in Bredene. Daar ging Jona elke week naar toe terwijl Robert thuis bleef voor de duiven. Telkens mochten er één of twee kleinkinderen met Jona mee naar zee.

“Ik ging met de bus naar De Continental in Lauwe om er te gaan dansen. Daar kwam Robert binnen toen hij naar zijn peter in Moeskroen was gaan nieuwjaren”, vertelt Jona. “We woonden niet ver van elkaar in Moorsele en we gingen dan samen naar het werk. Robert naar Aalbeke en ik naar Lauwe.”

Het koppel trouwde zowel voor de wet als voor de kerk in Moorsele.

Konijn met appelmoes

“Na de mis gingen we te voet naar Overheule waar we bij mijn schoonouders konijn met appelmoes en boontjes en worteltjes aten. Daarna was er een bruiloftsfeest in het café waar beenhouderij ‘Voskes’ was.

Na hun huwelijk woonden Robert en Jona eerst mee in de ouderlijke thuis van Jona, later gingen ze in de Maalstraat wonen. “Toen we 10 maanden getrouwd waren, woonden we al in de Caesar Gezellestraat in Moorsele”, vertelt Jona. Het koppel woont ondertussen al 61 jaar in hun huis in de Wagenbrugstraat in Moorsele.

Het koppel heeft met Serge (69) en Dorine (61) twee kinderen. De kleinkinderen zin Rebecca, Debora, Sara en Samuël Vandaele en Kevin, Kim en Sanne Delannoy. Er zijn ondertussen ook al 15 achterkleinkinderen en één achter-achterkleinkindje.