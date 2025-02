Relatiebureau Soulmate4life zet in op artificiële intelligentie: “De eerste resultaten zijn verbluffend”

Het Gullegemse relatiebureau Soulmate4life gebruikt de AI-chatbot Claude zodat cliënten zichzelf en wat ze zoeken beter kennen. “Dit is de basis voor het vinden van een bij jou passende partner, maar ik bots erg vaak op een muur. Daarom zetten we artificiële intelligentie in”, zegt Kortrijkse relatie-expert en oprichter Kathleen Callewaert.

“Dating apps zijn niet meer weg te denken, maar de vluchtigheid van de apps zorgt ook voor veel frustratie. Omdat de eerste aantrekking de enige basis is, draaien veel afspraken ook uit op een sisser. Bij ons komen veel mensen teleurgesteld binnen, met een gekrenkt zelfvertrouwen ook”, steekt Kathleen van wal.

“Het feit dat die oppervlakkige basis leidt tot een date die dan met een hogere frequentie tegenvalt, breekt hun zelfvertrouwen. Ze twijfelen er aan of ze zichzelf wel écht goed kennen, naar wat en wie ze zoeken voor het verdere leven. Laat zelfvertrouwen en zelfkennis nu net zo’n belangrijke basis zijn bij het zoeken naar een soulmate for life.”

Zelfkennis via artificiële intelligentie

“Als ik mensen begeleid in de tocht naar een duurzame relatie, pols ik in de gesprekken naar hun waarden en normen, naar hun kwaliteiten, naar wat ze sterk en ook net minder aan zichzelf vinden, naar wat ze belangrijk vinden in een relatie. Ik pols ook naar welke eigen waarden ze verstrekt willen zien in een partner en welke waarden en kwaliteiten een partner net aan hun leven kan toevoegen. Wanneer je die elementen niet verder uitdiept blijf je in de wensenlijst vaak steken bij oppervlakkige uiterlijke elementen of standaardantwoorden.”

“Maar voor veel mensen is best moeilijk om jezelf te analyseren. Daarom ben ik met mijn collega-experten binnen Soulmate4life gaan experimenteren met artificiële intelligentie. Die zet ik meestal na een eerste gesprek in. Ik vraag aan mensen om via Claude.ai zichzelf te beschrijven. De AI-chatbot geeft hen antwoorden die leiden tot verdere vragen en een grondige zelfanalyse.”

“Artificiële intelligentie zorgt ervoor dat ze een realistisch beeld krijgen van wat en wie ze zoeken. Mensen leren zichzelf kennen, leren ook hun eigen waarden, kwaliteiten en mindere kantjes kennen en omarmen”, legt Kathleen uit.

Een voorbeeld uit de AI-chatbot Claude. © Soulmate4life

“We merkten ook dat dit niet zorgt voor een ‘checklist’, een resem aan waarden waar een partner dan zou moeten aan voldoen. Net het tegenovergestelde is waar. Door het uitdiepen van de zelfkennis en daarbij een veelheid aan elementen aan te raken, gaan ze net ook op die veelheid aan waarden bij anderen letten en net sneller waarderen. Als die ander ook de communicatie met AI aanging, krijg je twee mensen tegenover elkaar die én zichzelf beter kennen én gespreksonderwerpen met mooi diepgang in het hoofd hebben.”

“Bij een date krijg je mensen tegenover elkaar die sneller tot een diepgaand gesprek komen en dus, als het klikt, elkaar als waardevoller aanvoelen, over elke oppervlakkigheid heen en dus ook sneller waarderen.”

Het blijft vooral mensenwerk

“Ik sprak een aantal mensen aan die graag een relatie willen en vroeg hen met AI te experimenteren en daarover terug te koppelen. De eerste resultaten zijn verbluffend. Je krijgt meteen een diepgaand tweede gesprek. Er zitten vaak veel zelfverzekerde personen tegenover je. Dat geldt nog sterker voor mensen die eerder experimenteerden met dating apps, die uit die oppervlakkigheid als basis komen en plots gaan graven in hun zelfkennis en waarden. Introverte types hebben extra veel voordeel. Het zijn net de mensen die van nature uit minder snel open communiceren.”

“Laat het duidelijk zijn. AI is er enkel als hulpmiddel, we blijven werken met mensen en de menselijke aanpak is van het allergrootste belang. We gebruiken artificiële intelligentie vooral om mensen ‘menselijker’ te maken, zichzelf en wat ze zoeken beter te kennen en te onderkennen. Het is een mooie fundering om als relatie-expert te doen wat het allermooiste is: mensen gelukkig maken, zelfvertrouwen geven en een partner helpen vinden waarbij ze zichzelf zijn en zichzelf als mens verrijken. Daarin slagen geeft elke keer weer een onbeschrijflijke voldoening”, besluit Kathleen.