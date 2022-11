Regenboogkindje van Jaël en Mauro gaat in stijl naar huis

Op 5 november mochten Jaël Callens (30) en Mauro Verleyen (23) hun zoontje Maurice Verleyen verwelkomen. Een regenboogkindje*, want in maart 2021 verloren de jonge ouders helaas hun tweeling Lowie en Briek tijdens de zwangerschap. Om de heugelijke geboorte van Maurice te vieren besloot opa Dieter een bijzonder welkomscadeau te regelen: een ritje in de limousine.

Dinsdag mochten mama Jaël en baby Maurice de materniteit van AZ Groeninge in Kortrijk verlaten, en dat deden ze in stijl. Opa Dieter had een limousine geregeld om het Zwevegemse gezin terug naar huis te brengen. Een verrassing voor de familie én het ziekenhuispersoneel, enkel de hoofdverpleegkundige was op de hoogte. (lees verder onder de tweet)



Nog maar enkele dagen oud en al VIP. De kleine Maurice mocht vandaag onze materniteit @azgroeninge verlaten. Als een echte VIP. Leuke verrassing van opa Dieter. Ondertussen is iedereen goed en wel thuis. #materniteit #Kortrijk #moederhuis pic.twitter.com/uWOqaeAnD4 — Stefaan Lammertyn (@slk8500) November 8, 2022



Sterrentweeling

Dat de geboorte van Maurice extra veel vreugde brengt, heeft veel te maken met het verlies dat Jaël en Mauro vorig jaar te verwerken kregen. Het koppel moest in 2021 na zes maanden zwangerschap afscheid nemen van hun tweeling. Daarna reed Mauro als eerbetoon maar liefst zes keer de Mont Ventoux op. De opbrengst van de actie ging naar vzw Boven De Wolken, omdat de ouders zich enorm gesteund voelden door de organisatie.