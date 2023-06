Raymonde viert 101ste verjaardag

Raymonde Verschoore kreeg naar aanleiding van haar 101ste verjaardag een bezoek van schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).

Stephanie bracht een ruiker bloemen en een mandje met Kortrijkse delicatessen mee. Het feestje voor de 101ste verjaardag van Raymonde had plaats in wzc ’t Hoge in Kortrijk. Raymonde Verschoore is geboren in Kortrijk op 3 juni 1922 als enig kind van Arthur Verschoore en Maria Van Herp, die beiden kleermakers waren. Raymonde ging naar school in Bijstand in Kortrijk. Daarna werkte ze in een atelier. Raymonde trouwde met Rogier Van Eenoo. Het koppel woonde in Kortrijk en kreeg een dochter Ludwine. Intussen zijn er met Patrick, Vincent en Isabelle drie kleinkinderen en met Gilles, Laura, Lars, Jarne, Axel en Emily 6 achterkleinkinderen. Miel is een achterachterkleinkind. Raymonde heeft altijd goed voor haar gezin en kleinkinderen gezorgd en was altijd goedgezind. Raymonde was geen lid van verenigingen en hield van reizen. Het geheim van zo’n lang leven?“Genieten van het leven, nooit treuren en genieten van de kleinkinderen.” (foto JVGK)