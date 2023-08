Ramela Sumaj is kandidate voor Miss West-Vlaanderen: “Eerbetoon aan mijn vermoorde broer Mario”

Op 16 september vindt in De Panne de verkiezing van Miss West-Vlaanderen plaats. De verkiezing geldt als voorronde voor de Miss Belgium-wedstrijd. Ramela Sumaj uit Bredene is een van de kandidates. De moord op haar grote broer, een jaar geleden, lag mee aan de basis van haar kandidatuur.

Ramela Sumaj (24) woont samen met haar mama en studeert orthopedagogie aan Howest Brugge. “Maar ik hoop daar achteraf nog een opleiding jeugdcriminologie aan toe te voegen.”

Ramela is van Albanese afkomst. “Mijn ouders ontvluchtten hun thuisland door de onlusten daar. Mijn broertje was vier jaar en mama was hoogzwanger van mij. Mijn ouders hadden echt niets toen ze in België toekwamen. Ze moesten het doen met wat kleren, die ze van het Rode Kruis hadden gekregen. Toen we in Oostende belandden, hebben mijn ouders echter snel contact gelegd met hun buren.” Ramela’s vader heeft in Duitsland intussen met enkele broers een groot bedrijf uit de grond gestampt. “Mijn ouders hebben dus best een lange, maar intussen succesvolle reis afgelegd.”

Reconstructie

Het leven van Ramela en haar ouders werd vorig jaar echter danig dooreen geschud na de moord op haar broer Mario. “Het gebeurde iets meer dan een jaar geleden, op 17 juli. Mario werd door zijn schoonvader doodgeschoten. Meteen deed de ronde dat het om een afrekening in het Albanees milieu ging. Daar is echter niets van aan. Mijn broer was een lieve familieman. Er was onlangs een reconstructie van het incident. Maar we weten eigenlijk nog altijd niet waarom zijn schoonvader hem doodschoot. Mario woonde al langere tijd met zijn dochter samen, ze hadden een dochtertje van zes jaar. Mijn broer werkte keihard. Hij had twee jobs. Ik ontmoette onlangs nog zijn werfleider. Die sprak niets dan lof over hem. We begrijpen nog altijd niet wat daar precies gebeurd is en kunnen ons rouwproces nog niet afsluiten.”

Als eerbetoon aan haar broer wil Ramela meedingen naar het kroontje van Miss West-Vlaanderen en, waarom niet, Miss Belgium. “Ik neem voor het eerst deel aan een schoonheidswedstrijd. Mario zei altijd ‘je hebt heel veel capaciteiten. Geniet en haal alles uit het leven. Je bent zo mooi en slim. Mario was echt een zorgzame grote broer, die alleen maar het beste voor me wilde. Mijn beschermengel, dat was hij ten voeten uit. Zijn dood heeft een stempel op me gedrukt. Als puber was ik best een rebel. Ik heb wel wat scholen versleten en mijn ouders stuurden me op een gegeven moment zelfs naar het internaat in Torhout omdat ze niet meer wisten wat aangevangen met mij. Maar alles is goed gekomen, ik ben vandaag een vlijtige studente, een echt mama’s kindje geworden.” (MM)

Wie een stem wil uitbrengen voor Ramela Sumaj kan de code MWV 14 sms’en naar 6665.