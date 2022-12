Rachel Pozzolo blaast 103 kaarsjes uit in Oostkamp

Donderdag is Rachel Pozzolo 103 jaar geworden. Ze vierde haar verjaardag in haar woning in Ter Haeghe dat verbonden is aan het wzc Sint-Jozef in Oostkamp waar ze al 28 jaar verblijft.

Rachel is naar Oostkamp komen wonen om terug dichter bij haar dochter Marleen te wonen, maar toch blijft ze zeggen dat ze liever in Egem was blijven wonen. Ze werd geboren op 22 december 1919 in Wingene en was beroepsmatig actief eerst als kleermaakster en later tot in 1968 als uitbaatster van een kruidenierszaak in Egem.

Rachel geniet momenteel van het naar buiten kijken en het bezoek van de medebewoners onder wie de 100-jarige Elza Damme. In 1984 verloor ze haar echtgenoot Georges Oosterlinck op 73-jarige leeftijd. Ze heeft twee kinderen, Freddy en Christiane Oosterlinck-Hoste en Luc en Marleen (+) Meeuws – Oosterlinck. Rachel is de oma van Nic Oosterlinck en Ann Van De Velde, van Brian Oosterlinck en Sanne Segers en van Jaimy Meeuws en Pascal Devos. De kleinkinderen zijn Tibe Oosterlinck, Odiel Oosterlinck en Louize Oosterlinck. (GST)