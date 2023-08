Rachel Anthierens blaast 102 kaarsjes uit in WZC Ter Linden in Veurne

Op 4 augustus werd Rachel Anthierens 102 jaar oud. Zes dagen later werd ze in de bloemetjes gezet in het WZC Ter Linden in Veurne waar ze nu verblijft.

Rachel werd geboren op 4 augustus 1921 in Zedelgem. Ze studeerde voor lerares huishoudkunde en huwde op 20 januari 1945 met Maurice Vanholme. Het gezin werd uitgebreid met drie zonen: Paul, Luc, Jacques en een dochter, Martine. Ondertussen is de familie uitgebreid met elf kleinkinderen.

Jong gestorven

In Reninge begon ze samen met haar man een beenhouwerij, veehandel en café. Het noodlot sloeg toe toen haar echtgenoot Maurice op 42-jarige leeftijd stierf. Op 60-jarige leeftijd besloot Rachel om het wat kalmer aan te doen in haar huis in Reninge omringd door vriendelijke buren. Rachel had heel wat vrije tijd en vulde die tijd aan met allerhande hobby’s: naaien, breien, knutselen, veel lezen. Als voorzitter van Okra was ze geëngageerd en gedreven, vooral wat vorming betrof. Ze was ook een tijdlang vrijwilliger in het rusthuis in Reninge en ging vaak mee met de zieken op bedevaart naar Lourdes.

Haar kinderen onthouden zeker ook haar lekkere kookkunst en ze was ook steeds een perfecte gastvrouw voor familie en vrienden. Op donderdag 10 augustus werd Rachel in de bloemetjes gezet in het WZC Ter Linden in Veurne waar ze nu verblijft. Schepen Guido Hoste kwam Rachel in naam van het stadsbestuur een bloemstuk aanbieden en bedankte ook het personeel voor de grenzeloze inzet die ze dag en nacht opbrengen om de bewoners bij te staan.

Met een stukje taart, een glaasje bubbels en een kopje koffie ging Rachel op donderdagnamiddag op weg naar haar volgende verjaardag. Haar achterkleinkindje Ona (9 maanden) die met haar papa Benoit (petekind van Rachel) en mama Roser in Barcelona woont, is precies 101 jaar jonger dan haar overgrootmoeder Rachel.