Pleegzorg in West-Vlaanderen gaat erop vooruit: 107 extra pleeggezinnen

De pleegzorg in West-Vlaanderen is er in een jaar tijd op vooruitgegaan. Er kwamen in 2021 107 extra pleeggezinnen bij en er werden exact 100 kinderen meer opgevangen bij pleeggezinnen. “Aan de wachtlijst zien we dat de nood aan pleeggezinnen nog altijd groot is”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die de cijfers opvroeg bij minister van Gezin, Hilde Crevits (CD&V).

In 2021 werden er exact 100 pleegkinderen meer opgevangen dan het jaar voor. Er kwamen ook 107 pleeggezinnen bij. In totaal kregen 1.499 kinderen een plaats in 1.213 pleeggezinnen. “Pleegzorg West-Vlaanderen helpt bij de begeleiding en ondersteuning van pleegkinderen. Ze verwerven en screenen ook de kandidaatgezinnen en bereiden hen voor op het hele engagement”, vertelt Vlaams parlementslid Warnez. Lees hier het verhaal van Charlotte en Stefaan, die al zeven jaar lang een pleeggezin zijn.

50 Pleegzorggemeenten

Ook gemeenten kunnen steentje bijdragen als pleegzorggemeente met een zichtbaar pleegvriendelijk beleid. “Ze werken dan samen met Pleegzorg Vlaanderen om dat op een laagdrempelige manier bekend te maken aan de inwoners met acties gericht op bibliotheken, speelpleinwerkingen, scholen, zwembaden en dergelijke meer. Die acties helpen vaak mensen te overtuigen om net die extra beslissende stap te zetten.”

“De lokale communicatie via sociale media en gemeentebladen met nieuws, interviews of getuigenissen over pleegzorg in eigen gemeente is erg belangrijk”

Maar lokale besturen kunnen er ook specifiek voor kiezen om pleeggezinnen nog extra te ondersteunen. “De gemeenten kunnen zorgen voor lokale verbinding tussen pleeggezinnen en ook de nodige waardering. De lokale communicatiekanalen, zoals sociale media en gemeentebladen met nieuws, interviews of getuigenissen over pleegzorg in eigen gemeente is erg belangrijk.”

“We zien dat het aantal pleegzorggemeenten blijft groeien. Vorig jaar stonden we in West-Vlaanderen nog op 47 en nu zijn er al 50 erkende pleegzorggemeenten. Deerlijk en Spiere-Helkijn nemen ook al enkele initiatieven, maar zijn nog niet officieel erkend. Bijna 80 procent probeert de pleegzorg te ondersteunen”, besluit Warnez.