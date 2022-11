Pierre en Christèle vieren gouden huwelijksjubileum

Pierre en Christèle Buyse-Vanderbeke uit de Zwanestraat vierden hun gouden huwelijksjubileum. Pierre (71) werkte zes maanden in het bedrijf van Maurits Vandenabeele in de Kortrijkstraat en daarna 38 jaar bij de firma Vandemoortele in Izegem. Op 60-jarige leeftijd ging hij daar met pensioen. Christèle (69) werkte 28 jaar als verpleegkundige in het Heilig-Hartziekenhuis in Roeselare.

Pierre is medestichter van de Mennefeesten, die al 42 jaar bestaan. “Mijn inbreng is nu wat verminderd”, bekent hij. “Ik laat het vele werk over aan de jongere generatie. Zoon Bart was twaalf jaar voorzitter van de Mennefeesten en nam pas enkele maanden geleden ontslag. Hij werd opgevolgd door Cedric De Backere.” Pierre gaat ook kijken naar de plaatselijke voetbalclub SV Ingelmunster.

Hij legt ook een kaartje in de Bockor in de Bruggestraat. Koken spreekt hem eveneens aan. Hij trekt – samen met zijn echtgenote – regelmatig erop uit met de camper. Christèle is tijdens de week een drietal keer terug te vinden in de gemeentelijke sporthal, waar ze Zumba Gold en turnen volgt, kwestie van fit te blijven. Ze zorgt eveneens nog altijd voor het huishouden en werkt – samen met haar man – in de tuin.

Jeugdhuis Kontrabas

Pierre en Christèle leerden elkaar kennen in Jeugdhuis Kontrabas, dat toen gevestigd was in de Izegemstraat. “Aan de buizestove met de pastoor naast mij”, herinnert Christèle zich nog. Op 1 september 1972 stapten ze in Ingelmunster in het huwelijksbootje. Ze vestigden zich anderhalf jaar in Kortrijk.

In 1976 kwamen ze in de Zwanestraat op de toenmalige Heilig-Hartparochie wonen. Eerst woonden ze in een andere woning in deze straat om dan een nieuwbouw te zetten. Daar hebben ze nog altijd hun eigen stekje. Ze hebben drie kinderen: Heidy (1973) samenwonend met Eric Vandenbossche (Hinnebilkstraat), Bart (1975) getrouwd met Nathalie Mattan (Zusterstraat) en Nele (1981) getrouwd met Frederik Vanneste (Ardooie). Ze hebben vijf kleinkinderen en één achterkleinkind Omer.