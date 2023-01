Peuter (1,5) zwaar gewond nadat hij door hond van het gezin aangevallen wordt, drugs in huis aangetroffen

Een jongetje van anderhalf jaar oud is woensdag in Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) aangevallen door de hond van het gezin, een Amerikaanse Stafford. In eerste instantie maakt het parket gewag van een geamputeerd been en armpje, maar ondertussen raakte bekend dat de ledematen van de peuter in het ziekenhuis (allicht) gered konden worden. Ook de papa liep zware verwondingen op aan de duim. Een dierenarts kwam ter plaatse om de hond te laten inslapen. Het parket meldde donderdag dat er ook een onderzoek gevoerd wordt naar drugsfeiten en dat in verband met de leefomstandigheden van het kind de jeugdrechter gevat werd met het oog op dringende maatregelen.

De peuter verbleef woensdagochtend in de woning van de vader in de Sint-Katherinestraat in Sint-Eloois-Winkel (Ledegem). De ouders zijn gescheiden, de mama woont nu in het centrum van Sint-Eloois-Winkel, de papa nog in de gezinswoning niet ver van de grens met Lendelede.

Alarm geslagen

De hond, een Amerikaanse Stafford van vier jaar oud, was in de woning aanwezig toen rond 10.15 uur alarm werd geslagen. De hond staat op de naam van de moeder, maar was gemeenschappelijk bezit. Het dier had de peuter aangevallen, de papa trachtte nog tussenbeide te komen.

De buur, die in het andere deel van de tweewoonst (koppelbouw, red.) huist, zag de bebloede bewoner naar buiten stormen en om hulp schreeuwen. Het kindje lag ondertussen in een maxi cosi en de buur verwittigde de hulpdiensten.

Dierenarts laat Stafford inslapen

Ook de papa raakte gewond en ook hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het anderhalf jaar oude zoontje werd vervolgens naar het UZ in Gent gebracht. Er werd volgens het parket vastgesteld dat de verwondingen zo ernstig waren dat een arm en een been moesten worden geamputeerd en dat de vader zijn duim zou verloren hebben, maar op sociale media ontkende familie van de betrokkenen dat er bij het kind al ledematen zouden geamputeerd zijn.

Niettemin blijven de verwondingen zeer ernstig. Burgemeester Bart Dochy kwam ook ter plaatse. “Maar toen waren de slachtoffers al afgevoerd naar het ziekenhuis,” zegt de burgemeester. “Het is spijtig dat zoiets moet gebeuren. Ik ben ook al gecontacteerd geweest door de familie, die mij ook op het hart drukten dat de jongen geen ledematen zou verloren zijn.”

Drugsfeiten

Naar aanleiding van het incident wordt ook een onderzoek gevoerd naar drugsfeiten. In de woning werd een paar kilogram softdrugs en een hoeveelheid cocaïne aangetroffen. De politie ontdekte ook een aanzienlijke som cash geld en de restanten van een cannabisplantage.

Ten slotte werd in verband met de leefomstandigheden van het kind de jeugdrechter gevat met het oog op dringende maatregelen.

Een dierenarts, die het dier overigens kende, heeft de hond na het incident laten inslapen.