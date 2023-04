Paula Defauw verzamelt opmerkelijke viergeslachten om zich heen: Twee dochters, drie kleindochters en vijf achterkleindochters

Vier generaties vrouwen op rij, goed voor vijf viergeslachten: een trotse Paula Defauw (89) uit Oostkamp heeft ze vorige zaterdag op het terras van ’t Bloemenhuisje bijeen gekregen, “en dat is niet eenvoudig”, glimlachte ze.

Zelf had ze één – tien jaar jongere – broer en met haar man Roger Beke kreeg ze één zoon, Chris, maar voor het overgrote deel bestaat het nageslacht van Paula Defauw uit vrouwen (en meisjes): haar dochters Martine (66) uit Sint-Kruis en Christine (64) uit Waardamme, haar kleindochters Natalie De Baets (43) uit Lichtervelde, Sylvie De Baets (42) uit Koolkerke en Sarah Sierens (39) uit Wondelgem, en haar achterkleindochters Iemke Devuyst (17), Auke Devuyst (17), Sam Reynaert (16), Bes Reynaert (14), en Doris Devos (2).

Onder al Paula’s nakomelingen zijn er maar vijf jongens. Een verklaring waarom er zoveel meisjes geboren worden binnen de familie is er niet. “Maar bij iedere aankondiging van nieuw leven in de familie wordt altijd wel direct gezegd: het zal toch weer geen meisje zijn?”, zegt Paula met een lachje. “Maar natuurlijk maakt het niet uit of het een jongen of een meisje is: ze worden allemaal even graag gezien.”

Paula, die afkomstig is uit Sint-Pietersveld Wingene en tot voor enkele jaren in Waardamme woonde, genoot zichtbaar van het gezelschap. “Het is niet simpel om iedereen bij elkaar te krijgen, maar deze namiddag is het dan toch eens gelukt. Mijn zoon is hier ook geweest, maar hij kon niet lang blijven door zijn werk. Nu, wat moet een mens meer hebben, hé – naast een goede gezondheid, wel te verstaan.”

Of Paula nu niet stiekem van een vijfgeslacht droomt? “Ach, je kunt dat niet voorspellen, hé. En ik ben wel al 89. Maar wie weet… Het is wel jammer dat Roger dit niet meer heeft kunnen meemaken. Hij zou er ook van genoten hebben.” (GST)