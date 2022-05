Pasgeboren drieling Lilou, Louna en Maëly komen thuis in Wervik

Heuglijk nieuws vanuit de tabaksstad waar aangifte gedaan werd van een drieling. De meisjes zagen op 15 april het levenslicht in Brugge, kwamen nadien een tijdje aansterken in de materniteit van AZ Delta Menen, en mochten woensdag dan eindelijk naar hun wiegje in de Donkerstraat.

De drieling bestaat uit een eeneiige tweeling Lilou (bij geboorte 1,820 kg en 44,5 cm) en Maëly (43 cm en 1,675 kg) en Louna Tieffry (1,900 kg en 43 cm). De gelukkige ouders zijn Sandrine Saint-Léger en David Tieffry.

Voor grote broer Cédric van 20 jaar die nog thuis woont zal de gezinsuitbreiding allicht ook een hele aanpassing vergen. “Hij heeft al beloofd te helpen met het groot brengen van de zusjes”, zegt papa David met een knipoog.

Nieuwe woning gezocht

Maar ook voor de ouders wordt het wennen. “We zijn dolgelukkig al beseffen we maar al te goed dat ons leven drastisch zal veranderen. Het zal allemaal een stuk chaotischer worden en ook op facilitair vlak moeten we ingrijpen. We zoeken op korte termijn een nieuwe woning in Wervik en de nieuwe auto wordt groter dan onze huidige”, zegt David.

In de kraamafdeling van Brugge worden er maar een tweetal drielingen per jaar ter wereld gebracht terwijl het voor de materniteit van AZ Delta Menen al meer dan een kwarteeuw geleden is dat er een drieling geboren werd.

Niet verwacht

De ouders van Lilou, Louna en Maëly hadden zich dan ook niet aan drie baby’s verwacht. “Het gekke is wel dat ik zelf op de echo zag dat wij een drieling zouden krijgen”, zegt de papa trots. “Toen de gynaecoloog zei dat er speciaal nieuws was, wist ik direct hoe laat het was. We hebben meteen 45 zuigflesjes besteld”, voegt hij er lachend aan toe.

De baby’s stelden het al van bij de geboorte in Brugge wonderlijk goed en mochten relatief snel naar de materniteit van Menen. Een kleine maand na hun geboorte worden de drie zusjes al met liefde verzorgd in hun Werviks huis.