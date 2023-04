Oudste Snaaskerkenaars vieren feest: Raymond Willems en Nicole Haeghebaert zijn 65 jaar getrouwd

Feest ten huize Raymond Willems (89) en Nicole Haeghebaert (85) uit Snaaskerke bij Gistel: het koppel vierde zomaar even hun 65ste huwelijksverjaardag. Een briljanten viering, dus.

Raymond werkte dertig jaar op de zogenaamde ‘maalboot’, de ferryverbinding tussen Oostende en Engeland, en was ook veertig jaar actief bij de Belgische marine. Intussen verzorgde Nicole pico bello het huishouden. Het koppel kreeg drie kinderen en heeft intussen ook al een resem klein- en achterkleinkinderen.

“Als de hele ‘bende’ samen is, zitten we makkelijk aan dertig personen”, glundert Raymond. Hun jubileum vierden ze in de feestzaal van de voormalige buurtwinkel in de Dorpsstraat. “We zijn de oudste Snaaskerkenaars die én hier geboren én hier getogen zijn. Ons huwelijk destijds vond ook in het dorp plaats. En we zullen hier ook komen te gaan. (knipoogt) Maar dat mag nog eventjes op zich laten wachten hoor”, besluit Raymond.