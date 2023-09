Oudste Roeselaarse Martha Van Coille (106) zingt nog dagelijks ‘Tous va très bien madame de la Marquise’

Feest in wzc BEN voor Martha Van Coillie, 106 jaar geleden geboren in het Nederlandse Ermerlo (provincie Gelderland) tijdens WO I op 18 september 1917. Familie, vrienden en medebewoners kwamen op zondag 17 september langs om Martha te feliciteren. Haar achternicht schepen Mieke Vanbrussel nam namens stad de honneurs waar. Zij is de oudste Roeselarenaar.

“Mijn ouders vluchtten met drie kinderen voor de oorlog naar Nederland en ze kwamen met zes terug, ik was er één van”, vertelt Martha. “Nadien zijn er nog een aantal zussen en broers bijgekomen en vormden we een groot en christelijk gezin van dertien kinderen. Vier van mijn zussen zijn kloosterzuster: Lutgarde en Fientje bij de Benedictenessen, Hilda bij de Zusters van Liefde en Greta bij de Grauwzusters. Mijn vader Alfons was architect en tekende o.a. de plannen voor de H. Hartkerk en was een belangrijke schakel in de heropbouw van Roeselare.”

“Ik huwde met Frans Denys, broer van Willem Denys, de geestelijke vader van Peegie. We hebben geen kinderen. Mijn man was apotheker en hij startte met een totaal nieuwe apotheek in de Tieltstraat in Pittem, ik hielp mee waar ik kon. Ik kon altijd goed overweg met naald en draad. In september 2016 verhuisde ik op 99-jarige leeftijd van de Knapenstraat naar mijn nieuwe thuis in het wzc Vincenthove (nù BEN), waar ik graag verblijf en er de best mogelijke zorg krijg.”

IJsjes en porto

“Ze maakt nog elke dag een toertje in de gang met haar rollator, terwijl ze gekende liedjes van vroeger zingt, zoals ‘Tineke van Heule’ en ‘Tous va très bien madame de la Marquise’. Ze komt immers uit een muzikale familie en dat hoor je”, aldus de hoofdverantwoordelijke van haar afdeling. “Mijn geheim van zo’n lang leven zegt Martha met veel overtuiging is: steeds welgezind zijn en nu en dan een ijsje en een porto.”

Op naar de 107!

(AD)